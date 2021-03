Bettiol moet passen voor Dwars door Vlaanderen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Bettiol niet aan start Dwars door Vlaanderen

11.16 uur: Alberto Bettiol van EF Education-Nippo) zal deze woensdagmiddag niet starten in Dwars door Vlaanderen. De 27-jarige Italiaan heeft griep en last van hoestbuien. Bettiol is negatief getest op het coronavirus, en hoopt zodoende dat hij komende zondag wel van start kan gaan in de Ronde van Vlaanderen.

Basketbal: Nuggets ’dankzij fans langs’ koploper Philadelphia

09.41 uur: De Philadelphia 76ers, koplopers in de oostelijke divisie van de NBA, hebben een nederlaag geleden. Denver Nuggets won in eigen huis met 104-95. Jamal Murray was topscorer met 30 punten, Michael Porter jr. maakte 27 punten en pakte twaalf rebounds.

De spelers van de thuisploeg dankten na afloop hun supporters, die voor het eerst in een jaar welkom waren in de Ball Arena van Denver. „Ze maakten voor ons een wereld van verschil”, zei Murray. „Het deed ons zo goed om hen terug in de zaal te hebben.”

De Nuggets staan vijfde in de westelijke divisie, waarin Utah Jazz de lijstaanvoerder is. De ploeg uit Denver maakte het verschil al in het eerste kwart door een voorsprong van 44-22 te nemen. Die dreun kwamen de ’Sixers’ niet meer te boven.

Los Angeles Clippers, de nummer 3 in de westelijke divisie, liet zich verrassen door Orlando Magic, dat veertiende en voorlaatste staat in de westelijke divisie. Met amper 3 minuten op de klok leidden de Clippers nog met zestien punten voorsprong, maar de ploeg stond een comeback toe van Magic, dat met een enorme rally alsnog de winst binnenhaalde: 103-96.