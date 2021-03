Rudi Völler (60) kondigt afscheid aan bij Bayer Leverkusen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Völler (60) kondigt afscheid aan bij Bayer Leverkusen

15:10 uur Rudi Völler houdt het in de zomer van 2022 voor gezien als technisch directeur van Bayer Leverkusen. „Ik heb een droom. Ik hoop met een titel afscheid te kunnen nemen”, zegt de 60-jarige oud-international in een interview met Sport Bild.

Het is voor het eerst dat de Duitser, die al meer dan twintig jaar een functie bekleedt bij de Duitse voetbalclub, zich over zijn toekomst uitspreekt. „Ik heb het met de kerst met mijn vrouw besproken. Sindsdien staat het vast. In 2022 stop ik.”

„Het verlangen naar een titel is groot en ik ben zelfkritisch genoeg om te stellen dat twee keer in de finale staan van de DFB Pokal te weinig is”, zegt Völler, die vorige week trainer Peter Bosz ontsloeg wegens de tegenvallende resultaten.

Voetbal: Baijings debuteert in selectie voetbalsters Oranje

14:53 uur Jill Baijings is voor het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. De 20-jarige middenvelder van de Duitse Bundesligaclub SGS Essen maakt deel uit van de 24-koppige groep die bondscoach Sarina Wiegman heeft opgeroepen voor de komende interlands tegen Spanje en Australië, die dienen als voorbereiding op de Olympische Spelen.

Dominique Janssen en Shanice van de Sanden, beiden speelster van VfL Wolfsburg, keren terug in de selectie. Janssen ontbrak vorige maand in de oefenduels met België en Duitsland vanwege rugklachten, terwijl Van de Sanden er vanwege het overlijden van haar vader niet bij kon zijn.

Voetbal: Amnesty hoopt op statement Engelse voetbalploeg

12:26 uur Amnesty International hoopt dat de nationale voetbalploeg van Engeland zich in navolging van andere landen uitspreekt tegen de werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar. De afgelopen dagen hebben de internationals van Noorwegen, Duitsland en Nederland al geprotesteerd via speciale shirts met een boodschap voorafgaand aan hun wedstrijden. Engeland speelt woensdagavond op Wembley een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen.

Met name door een publicatie in The Guardian, waarin werd gemeld dat de afgelopen tien jaar 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen in Qatar, is het WK in dat land weer onderwerp van acties. Het land zelf zegt dat de werkomstandigheden de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn.

Volgens de Engelse bondscoach Gareth Southgate zijn de FA en Amnesty in gesprek met elkaar.

Wielrennen: Bettiol niet aan start Dwars door Vlaanderen

11.16 uur: Alberto Bettiol van EF Education-Nippo) zal deze woensdagmiddag niet starten in Dwars door Vlaanderen. De 27-jarige Italiaan heeft griep en last van hoestbuien. Bettiol is negatief getest op het coronavirus, en hoopt zodoende dat hij komende zondag wel van start kan gaan in de Ronde van Vlaanderen.

Basketbal: Nuggets ’dankzij fans langs’ koploper Philadelphia

09.41 uur: De Philadelphia 76ers, koplopers in de oostelijke divisie van de NBA, hebben een nederlaag geleden. Denver Nuggets won in eigen huis met 104-95. Jamal Murray was topscorer met 30 punten, Michael Porter jr. maakte 27 punten en pakte twaalf rebounds.

De spelers van de thuisploeg dankten na afloop hun supporters, die voor het eerst in een jaar welkom waren in de Ball Arena van Denver. „Ze maakten voor ons een wereld van verschil”, zei Murray. „Het deed ons zo goed om hen terug in de zaal te hebben.”

De Nuggets staan vijfde in de westelijke divisie, waarin Utah Jazz de lijstaanvoerder is. De ploeg uit Denver maakte het verschil al in het eerste kwart door een voorsprong van 44-22 te nemen. Die dreun kwamen de ’Sixers’ niet meer te boven.

Los Angeles Clippers, de nummer 3 in de westelijke divisie, liet zich verrassen door Orlando Magic, dat veertiende en voorlaatste staat in de westelijke divisie. Met amper 3 minuten op de klok leidden de Clippers nog met zestien punten voorsprong, maar de ploeg stond een comeback toe van Magic, dat met een enorme rally alsnog de winst binnenhaalde: 103-96.