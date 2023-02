Heitinga slaagt voor eerste test: kwartfinale beker bereikt

Met de beslissing het elftal ten opzichte van de duels met Excelsior (1-4) en Cambuur (0-5) intact te laten, koos Heitinga voor maximaal voetbal vermogen op zijn middenveld en negeerde hij ’vanwege de balans’ de roep om Edson Alvarez in die linie.

Daarmee handelde de coach in de geest van Erik ten Hag die tijdens de recente Amsterdamse hoogtijdagen in de Champions League (2019) een middenveld formeerde met Lasse Schöne, Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Dat waren ook niet bepaald bal-afpakkers. Kortom, Heitinga gaat uit van balbezit in plaats van balverlies. „Waarbij Kenneth de controle moet bewaken”, aldus de coach, die echter zag dat zijn middenveld in Enschede buitengewoon slordig was.

Om FC Twente met zijn rappe buitenspelers Vaclav Cerny en Virgil Misidjan niet te veel in zijn kracht te laten komen, besloot Heitinga zijn backs Devyne Rensch en Owen Wijndal niet ’back op back’ te laten spelen, maar bleven zij bij Twents balbezit laag staan. Daardoor werden de ruimtes voor Cerny en Misidjan klein(er). Een aderlating voor het elftal van Ron Jans was dat Mees Hilgers en Michal Sadilek te geblesseerd waren om aan te treden, waardoor Max Bruns (centraal achterin) en de van Ajax gehuurde Anass Salah-Eddine (op het middenveld) noodgedwongen hun opwachting maakten. Met name Salah-Eddine maakte een uitstekende indruk.

Acht wijzigingen

Dat Heitinga na het ontslag van Schreuder het roer heeft omgegooid, bleek uit zijn basisformatie. Ten opzichte van de competitiethuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0) op 14 januari stelde de nieuwe trainer niet alleen vier andere spelers op, maar wijzigde hij zijn elftal op acht posities. Alleen keeper Geronimo Rulli, Davy Klaassen en Taylor stonden op dezelfde stek. Al gold dat later ook voor Jurriën Timber, nadat hij centraal achterin van plek had gewisseld met Edson Alvarez.

Geronimo Rulli bokst de bal weg voordat Joshua Brenet kan binnenknikken. Ⓒ ProShots

Het gevolg was dat Ajax niet zo werd overrompeld als bijna een maand geleden in de Johan Cruijff ArenA. Toch waren in de eerste helft, die werd ontsierd door diverse vervelende overtredingen, de beste kansen voor de tukkers. Schoten van Salah-Eddine (gestopt door Rulli) en Cerny (naast) misten het doel op een haar na. Voor de Amsterdammers beproefde Steven Berghuis twee keer zonder succes zijn geluk.

Na rust dwong Misidjan de goed meevoetballende Rulli tot een redding en had Van Wolfswinkel zijn vizier – na een prachtaanval via Cerny en Joshua Brenet – niet op scherp staan. Aan de overzijde bezorgde een pegel van Taylor FC Twente-doelman Lars Unnerstall de grootste moeite. Na een geplaatst schot van Berghuis was de bal ook een prooi voor de Duitse goalie.

Assistkoning Tadic

Die was echter kansloos toen Kudus voor hem opdook (0-1). Invaller Francisco Conceiçao deed het eerste voorbereidende werk en – wie anders dan – Dusan Tadic leverde de assist. Met Calvin Bassey en Brian Brobbey voor Taylor en Bergwijn haalde Ajax vervolgens eenvoudig de eindstreep.