Coach Letsch verwacht veel van snelle en doelgerichte Openda Vitesse kan weer beschikken over belangrijk wapen tegen Anderlecht

Thomas Letsch over het treffen tegen Anderlecht: „Het is een grote wedstrijd, maar we moeten het niet te groot maken.” Ⓒ AFP

ARNHEM - Vitesse kan zich donderdagavond tegen Anderlecht (aanvang 19.00 uur) voor de tweede keer in de historie plaatsen voor de groepsfase van een Europees toernooi. De eerste keer was vier jaar geleden toen de Arnhemmers na de bekerwinst in de groepsfase van de Europa League speelden tegen Lazio Roma, OGC Nice en Zulte Waregem. „Het is een grote wedstrijd, maar we moeten het niet te groot maken. Het is vooral ook een mooie wedstrijd om te kunnen spelen en we kijken er naar uit”, aldus trainer Letsch.