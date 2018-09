PSV wacht op Newcastle voor Siem de Jong

Voor Newcastle United-manager Rafael Benitez is een verhuur van De Jong, die door allerlei fysieke tegenslag een kwakkelseizoen achter de rug heeft, zeker bespreekbaar, melden bronnen rond de Noord-Engelse club.

In het nadeel van PSV spreekt nu dat Newcastle United aan het seizoen in de Championship is begonnen met twee nederlagen, wat het lastiger maakt om een verhuur van De Jong momenteel aan de achterban te verkopen. PSV is bovendien niet de enige en zeker niet de meest kapitaalkrachtige gegadigde om De Jong te huren.

Een leuke bijkomstigheid van een tijdelijke overstap naar PSV zou voor de ex-Ajacied zijn, dat hij in Eindhoven voor het eerst als prof een seizoen lang samen met zijn jongere broer Luuk kan spelen.

De 27-jarige Siem de Jong heeft veel tegenslag gekend sinds zijn overstap naar Newcastle. Momenteel is hij herstellende van een hamstringblessure. Naar verwachting is hij over twee weken weer inzetbaar. Siem de Jong is het type dynamische middenvelder, waar PSV nadrukkelijk naar op zoek is.

