Voormalig topscheidsrechter Charles Corver (84) overleden

Als scheidsrechter floot hij vier Europacup-finales, een finale voor de Wereldbeker voor clubteams, op twee EK’s en twee WK’s (een record in Europa).

In het boek ’100 jaar fluiten’ werd Corver als de meest succesvolle Nederlandse scheidsrechter aller tijden genoemd. Verder was hij zestien jaar lid van de tuchtcommissie betaald voetbal, was hij twee jaar voorzitter van de scheidsrechterscommissie en tweeëntwintig jaar waarnemer voor de KNVB, UEFA en de FIFA. Hij was tevens drager van de Gouden Speld en in 2006 gedecoreerd tot KNVB Bondsridder en geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast scheidsrechter werkte Corver ruim 40 jaar bij Heineken in diverse leidinggevende functies, was hij fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg en bekleedde hij diverse bestuurlijke functies.