Straf voor Max Verstappen, mini-inhaalrace gegarandeerd

FRANCORCHAMPS - De hele Formule 1-paddock heeft zich al enige tijd neergelegd bij de dominantie van Max Verstappen, die ook in Boedapest weer op ongekende wijze huishield tijdens de race en na een lastige zaterdag bewees wie de baas is. Komende zondag tijdens de Grand Prix van België incasseert de tweevoudig wereldkampioen sowieso zijn eerste gridstraf van het seizoen. Het geeft de garantie dat hij de leiding niet direct in handen heeft. Voor zolang het duurt…

Max Verstappen Ⓒ Frits van Eldik