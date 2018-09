Guidetti: 'Tweede doel bereikt'

"Dat was de eerste insteek van dit duel. Doel één was het bereiken van de kwartfinales, doel twee niet als vierde doorgaan", vertelde de bondscoach, die zijn team Servië in een matig duel in vijf sets zag verslaan, na een 2-0-voorsprong.

Het team stond daardoor langer in de hal dan nodig wellicht. "Maar er is tijd om te herstellen, ik maak me geen zorgen over onze fysieke conditie" zei Guidetti. "We hebben hier nu twee van de drie keer een vijfde set gewonnen, daar ben ik blij om. Je sluit zo'n partij, ook al maakt 3-2 of 2-3 waarschijnlijk niets uit, liever zo af. Om een winnaarsmentaliteit te creëren."

Nu wordt het afwachten voor de Italiaan, die met zijn team de verliezer van het duel tussen Brazilië en Rusland of Zuid-Korea zal treffen. "Het zijn allemaal sterke ploegen, maar laat Brazilië maar winnen van Rusland, dan zijn we die kwijt als mogelijke tegenstander."