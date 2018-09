Lamprou is er helemaal klaar mee

De Willem II-doelman leidde zondag tegen Heracles Almelo met een blunder een 3-1 nederlaag in. Vorige week ging de kleine Griek ook al in de fout, waardoor de Tilburgers met 4-1 ten onder gingen tegen Vitesse. Tegen Heracles stopte hij in de laatste minuten nog wel een strafschop.

"Ik voel dat ik de laatste tijd van alle kanten wordt aangevallen en daar ben ik niet blij mee", aldus Lamprou zondag na de nederlaag in Almelo.

"Ik weet niet waarom het zo is, maar waarschijnlijk vindt men het verschrikkelijk dat een kleine keeper op het hoogste niveau kan spelen. Ik ben daar eerlijk gezegd wel klaar mee", brieste Lamprou in gesprek met FOX Sports.

"Een fout is een fout, maar ik ga niet elke week voor de camera staan en de schuld aan Kostas Lamprou geven. Dat slaat nergens op. Ik heb ook goed dingen laten zien, maar dat willen mensen waarschijnlijk niet zien. Prima. Het enige wat ik wil, is mijn club helpen. Kritiek mag, maar soms gaat het te ver."

