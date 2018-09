Stam stoïcijns ondanks nederlaag

"Ik geloof in hoe we werken en hoe we spelen. Alle spelers hebben vertrouwen in ons systeem, net als de technische staf en de club zelf. Maar we moeten gefocust, agressief en scherp blijven", aldus Stam op de website van de club.

"Je wilt zo min mogelijk fouten maken op het veld. Daarom trainen we. Daarom besteden we veel tijd aan het verbeteren van de zaken. Zelfs als we maar twee keer kunnen trainen tussen de wedstrijden door kunnen we onszelf verbeteren. Dat gaan we dan ook doen."

The gaffer gives his take on our first defeat of the new campaign at Molineux: https://t.co/KmSJu2cGJ2https://t.co/1euZ8a4qGp — Reading FC (@ReadingFC) 14 augustus 2016

Reading gaat woensdag op bezoek op het eveneens oranje getinte Newcastle United. Bij The Magpies staan Vurnon Anita, Siem de Jong, Tim Krul en Daryl Janmaat onder contract. Stam werkt in Reading samen met Joey van den Berg, Roy Beerens en Danzell Gravenberch.