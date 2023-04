PSV maakt einde aan bekersprookje Spakenburg en plaatst zich voor bekerfinale

En zo kwam er een einde aan een schitterend bekeravontuur van SV Spakenburg. De talrijke supporters genoten van de speciale wedstrijd tegen PSV. Het had in Spakenburg nog wat voeten in aarde voordat afgetrapt kon worden, want een tractor, die een kar met een enorme geluidsinstallatie voort trok, kon niet zo gemakkelijk het veld meer verlaten op het propvolle en sfeervolle sportpark De Westmaat. De discotractor moest met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door een nauwe doorgang in het publiek worden gemanoeuvreerd.

De opkomst van beide ploegen werd omlijst door een vuurwerkshow en talloze blauwe rookpotten. De knallen donderden over het IJsselmeer en het voormalige vissersdorp, waarmee de Spakenburg-aanhang nog eens wat extra zout in de wonden van de Rooien, de grote rivaal en dorpsgenoot IJsselmeervogels, wilden strooien. De selectie van de hekkensluiter in de Tweede Divisie werkte op het naburige veld gewoon de vaste dinsdagavondtraining af, terwijl de blauwe voetbalfamilie massaal afzakte naar het stadion.

VIDEO: Chef voetbal Valentijn Driessen blikt terug op de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Tekst gaat verder onder de video.

Noodtribunes

Met noodtribunes had SV Spakenburg de capaciteit verdubbeld ten opzichte van het vorige thuisduel in de KNVB-beker tegen Katwijk. Het was een beetje aanschuiven links en rechts, maar iedereen vond een plekje om getuige te zijn van de historische voetbalavond, maar liefst 48 jaar nadat IJsselmeervogels als amateurclub ook de halve finale van het bekertoernooi had gespeeld.

Xavi Simons in duel tegen Spakenburg. Ⓒ ANP Pro Shots

Het werd toen in Deventer tegen FC Twente maar liefst 6-0. Bij Spakenburg leefde de angst dat ook hun halve finale en daarmee het schitterende bekertoernooi zou eindigen met een ruime nederlaag. De vorm van het team van trainer Chris de Graaf hield de laatste tijd immers niet over. Na de stunt in de beker tegen FC Utrecht werd in de competitie tweemaal gelijkgespeeld en tweemaal verloren. Afgelopen zaterdag bleven ’De Blauwen’ tegen hekkensluiter OFC nog steken op 1-1.

Bekijk ook: Onsmakelijke spreekkoren ontsieren Spakenburgse bekeravond die zo mooi begon

Groot overwicht

Die vrees bleek ongegrond, want SV Spakenburg hield prima stand. PSV had vanzelfsprekend een groot overwicht, dwong ook de nodige kansen af, maar de bal wilde er aanvankelijk niet in. Met name Guus Til mocht zich dat aanrekenen, want de middenvelder liet prima scoringskansen liggen. Waar mogelijk trok SV Spakenburg op avontuur. De van Excelsior gehuurde Luuk Admiraal oogstte bewondering met een brutale poort bij PSV-verdediger Jordan Teze, die de geblesseerde Phillipp Mwene verving.

Net voor rust kwam PSV toch op voorsprong. Centrale verdediger André Ramalho kopte de bal richting het Spakenburgse doel, waar Erick Gutierrez van dichtbij kon intikken (0-1). De opluchting was groot bij de PSV’ers.

Tekst gaat verder onder de video

Spakenburgers werken voor wedstrijd

Bij afwezigheid van drie centrale verdedigers (Jarrad Branthwaite, Armando Obispo en Olivier Boscagli) moest Gutierrez als middenvelder aantreden als centrumverdediger, zoals hij eind vorig seizoen onder Roger Schmidt ook regelmatig deed.

Op het moment dat Patrick van Aanholt er vroeg in de tweede helft 0-2 van maakte, leek de strijd beslist. Het fysieke aspect zou ook mee gaan wegen, was de verwachting. Waar de PSV’ers zich de gehele dag op de wedstrijd hadden voorbereid, hadden veel Spakenburg-spelers nog een paar uurtjes gewerkt. Pas rond half zes meldden ze zich op de club voor een sportmaaltijd met soep, pasta en pannenkoeken in de kantine.

Patrick van Aanholt met de 0-2. Ⓒ ANp Pro Shots

Wereldgoal Spakenburg

Dat verschil was niet terug te zien in de wedstrijd. SV Spakenburg legde voortgestuwd door de onvermoeibaar ’Kom aan Blauwen’ schreeuwende thuissupporters veel strijd in de wedstrijd en kwam er steeds brutaler uit. Bij een van die momenten krulde Dwayne Green, international van Barbados, de bal schitterend in het doel en zette daarmee De Westmaat compleet op zijn kop. Daarmee schreef de oud-speler van RKC Waalwijk, FC Dordrecht en FC Den Bosch historie door als eerste amateur ooit sinds de invoering van het betaald voetbal te scoren in de halve finale van de KNVB-beker.

Tekst gaat verder onder de video van de wereldtreffer

Na de aansluitingstreffer bleef SV Spakenburg verwoed jagen op de sensationele gelijkmaker en omdat de PSV’ers kansen bleven missen, bleef het tot op het laatst spannend. Zo kreeg vlak voor tijd Wimilio Vink nog een goede kans, maar wist Joël Drommel redding te brengen. Uiteindelijk gaf de routine van de profs de doorslag en wist PSV met een minimale marge het klusje te klaren en zich voor het tweede jaar op rij te plaatsen voor de bekerfinale.