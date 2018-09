Traoré: 'Ik ga wat teruggeven'

"Ik ga wat teruggeven", zei de ingevallen spits na de remise (2-2) tegen Roda JC voor de camera van Fox Sports. "De verwachtingen zijn hoog en het vertrouwen in mij is groot. Ik moet laten zien wat ik kan en daar ben ik klaar voor."

Betere dagen op komst

De vervanger van Kasper Dolberg kreeg twee grote kansen om te scoren, maar zag tot zijn afgrijzen hoe Roda in blessuretijd een punt veiligstelde in de ArenA. "Teleurstellend", vond Traoré. "Het is pijnlijk, maar we moeten het accepteren. We waren veel beter en ik was ongelukkig bij mijn twee kansen, maar kop op, er zijn betere dagen op komst."

Traoré vond het leuk om (na zijn eerdere anderhalf jaar bij Vitesse) terug in de eredivisie te zijn. "De aanwezigheid van Peter Bosz heeft invloed gehad op mijn komst naar Amsterdam, maar dat wil niet zeggen dat als hij hier niet was geweest, ik hier ook niet was", knipoogde de nummer 9.

