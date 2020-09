Nations League: doldwaze slotfase brengt Engeland aan winst op IJsland

In de derde minuut van de extra tijd liet IJsland een strafschop onbenut, waardoor de formatie van Gareth Southgate er met de drie punten vandoor ging.

Er viel lange tijd weinig te genieten in de IJslandse hoofdstad, tot in de laatste vijf minuten plots twee penalty’s gegeven werden. Engeland kreeg een strafschop voor een handsbal van Sverrir Ingason, die daardoor met zijn tweede gele kaart werd weggestuurd.

Bjarnason schlemiel

Nog geen minuut later later wees de arbiter opnieuw naar de penaltystip, ditmaal omdat hij een overtreding had gezien van de Engelse verdediger Joe Gomez. Birkir Bjarnason wist IJsland echter geen punt te bezorgen, want hij schoot de bal over.

Engeland, vorig jaar halvefinalist in de eerste editie van de Nations League, speelde de laatste twintig minuten met tien man. Verdediger Kyle Walker kreeg in de 71e minuut zijn tweede gele kaart.