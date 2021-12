Video: Driepunters zorgen voor absurd slotstuk in NBA-wedstrijd tussen New Orleans Pelicans en Oklahoma Thunder

Wat zich in de laatste vier seconden van de wedstrijd afspeelde, tartte namelijk alle wetten. Een dag nadat Stephen Curry het recordaantal driepunters in de NBA verbrak, was andermaal sprake van een historische worp van afstand.

Eerst was het Oklahoma-speler Shai Gilgeous-Alexander die de show stal met een formidabele driepunter. De vedette van de thuisploeg stond met één voet op het clublogo halverwege het veld toen hij zijn precisieschot afvuurde en beide ploegen met nog 1,4 seconden op de klok op gelijke hoge bracht.

Het werd echter niet de avond van Gilgeous-Alexander. Devonte’ Graham groeide uit tot absolute blikvanger door de bal in de ultieme slotfase vanaf de eigen driepuntslijn(!) in het net aan de andere kant van veld te gooien. De bizarre buzzer beater liet de monden van vrijwel alle aanwezigen in de Chesapeake Energy Arena openvallen van verbazing.

De worp van Graham gaat ook de geschiedenisboeken in. Nooit eerder werd vanaf een dergelijke afstand een winnende driepunter geproduceerd.