Phelps deelt met twee man zilver

Het was al bijzonder dat uitgerekend Singaporees Joseph Schooling hem in Rio de Janeiro met een tijd van 50,39 van het 23e olympische goud af hield. Voor de eerste maal in de historie ging een olympische zwemtitel naar de Aziatische stadsstaat. Nog opmerkelijker was evenwel dat Phelps op de tweede trede van het het ereschavot gezelschap kreeg van twee man. De Zuid-Afrikaan Chad le Clos en Laszlo Chez uit Hongarije tikten, in navolging van de Amerikaan, aan in 51,14, waarmee drie man met en zilveren medaille om de nek het zwemstadion van Rio verlieten. Onmiddellijk na de race verscheen op sociale media een foto van een bebrilde Aziatische tiener die na de Olympische Spelen van 2008 in Peking, waar Phelps acht stuks goud uit het zwembad viste, poseert met de Baltimore Bullet. Acht jaar later stonden beiden opnieuw naast elkaar. Alleen keek het jochie met de bril, Schooling dus, ditmaal op zijn idool van weleer neer. In letterlijke zin, wel te verstaan.

