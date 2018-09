Dafne Schippers wint in series

Schippers hoefde absoluut niet diep te gaan. In de laatste meters kon 24-jarige Utrechtse zelfs inhouden om krachten te sparen. Direct na de finish ging het duimpje omhoog naar de camera. "Het zijn de series. Als er niks geks gebeurt, dan ben je namelijk gewoon door. Dat is voor de focus altijd wel iets lastiger. De tijden zeggen nu in elk geval nog niets", stelde ze.

Schippers vervolgde: "Het voelde wel makkelijk. Ik probeer nu nog wel energie te sparen. Ik had er zin in. Het voelt goed voor nu", sloot Schippers na haar eerste race af. "Eindelijk mag ik."

Schippers snelde vorig jaar tijdens het WK atletiek naar het zilver op het belangrijkste sprintnummer. Eerder dit jaar prolongeerde ze vervolgens in Amsterdam haar Europese titel.

De halve finales en eindstrijd op de olympische 100 meter staan zaterdag op het programma. De strijd om het goud staat voor 03.37 uur (Nederlandse tijd) gepland. In de series noteerde sprintkoningin Shelly-Ann Fraser-Pryce, regerend olympisch- en wereldkampioene op de 100 meter, de snelste tijd; 10,96.

