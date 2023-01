Premium Het beste van De Telegraaf

Veelbesproken wereldkampioen maakt zich op voor Tata Steel-schaaktoernooi Schaakfenomeen Magnus Carlsen bijt op zijn tong: ’Het schaken is veranderd’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Wereldkampioen Magnus Carlsen. Ⓒ ANP/HH

WIJK AAN ZEE - Het is vrijdagmiddag precies rond het middaguur als Magnus Carlsen in Wijk aan Zee aanschuift voor een interview met de Nederlandse pers. Met zijn haar nog door de war neemt de 32-jarige Noor plaats in een hotelkamer in de Noord-Hollandse kustplaats. Het schaakfenomeen is in Nederland vanwege de 85e editie van het beroemde Tata Steel-schaaktoernooi dat zaterdag begint.