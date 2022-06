Telstar presenteert Mike Snoei voor de tweede keer als hoofdtrainer

Met de aanstelling van Snoei, die afgelopen seizoen werd ontslagen bij De Graafschap, komt een (voorlopig) einde aan een smakelijke soap die sinds het vertrek van Jonker gaande was.

Boze brief

Donderdag nog plofte er een brief van de spelersgroep op de deurmat van het Buko Stadion, geadresseerd aan de directie. Volgens de voetballers van de Eerste Divisieclub was Telstar ‘stuurloos’. Zij riepen de directie op om Jonker met gezwinde spoed weer aan te stellen. Dat advies werd in de wind geslagen.

Vorige week nog was Radi El Kaddouri opgestapt bij Telstar. De oud-speler en succesvol vastgoedondernemer had samen met Jonker op vrijwillige basis de jeugdopleiding van Telstar opgezet en had zitting in de Technische Commissie die een nieuwe hoofdtrainer moest aanstellen. Nadat Dennis Haar, Johnny Jansen en Jan Zoutman hadden bedankt voor de eer, viel de naam van Snoei.

Hobbyclub

El Kaddouri was echter van mening dat Snoei niet de juiste man op de juiste plek was, zeker wat de opleiding betreft, waar nu net grote stappen waren gezet. Zowel de Onder 16 als de Onder 18 van de club uit de IJmond promoveerden afgelopen seizoen.

Daarnaast plaatste El Kaddouri vraagtekens achter de leeftijd van de beleidsbepalers: ,,Het is tijd voor jonger bloed”, reageerde hij tegenover NH Nieuws. En: ,,De club moet gerund gaan worden als voetbalclub en niet meer als hobbyclub.”

Topseizoen

Toch is Mike Snoei niet de eerste de beste in Velsen-Zuid. In het seizoen 2017-2018 liep de club in de play-offs op één treffer na promotie mis naar de Eredivisie. Snoei had in zijn eerste Telstarseizoen met de hulp van zaakwaarnemer Piet Buter een prachtig geheel gesmeed van een stel voetballers waarvan de kersverse Oranjeklant Jerdy Schouten het mooiste sieraad was. Inmiddels mag de vormgever van Bologna dromen van het WK.

Tijdens het bewuste jaar zou Andrija Novakovich debuteren voor de Verenigde Staten en speelde doelman Rody de Boer zich in de kijker van AZ. Schouten maakte een transfer naar de Eredivisie (Excelsior). Mike Snoei werd na het seizoen onderscheiden met de Gouden Stier als beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. In het tweede seizoen van Snoei eindigde Telstar op een teleurstellende vijftiende plaats en verkaste Snoei naar de Achterhoek.