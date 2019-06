Bertens maakt karwei tegen Rus soeverein af

De als eerste geplaatste Bertens, de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi, versloeg landgenote Arantxa Rus in een wedstrijd over twee dagen met 7-5 6-3.

De partij werd donderdagavond bij 7-5 en 4-3 in het voordeel van Bertens stilgelegd wegens de regen. Bertens stond in de servicegame van Rus met 40-15 voor. In de eerste set keek Bertens nog tegen een 5-1 achterstand aan.

Na de hervatting kwam Rus terug tot deuce, maar Bertens won alsnog de game. Op eigen service benutte ze na een afzwaaier van Rus haar eerste wedstrijdpunt.