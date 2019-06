Bertens zonder moeite naar halve finale Rosmalen

De als eerste geplaatste Bertens, de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi, was in twee sets te sterk voor de Russin Natalja Vichljantseva 6-3 6-3.

Bertens had eerder op de dag haar partij in de tweede ronde gewonnen van landgenote Arantxa Rus (7-5 6-3). Die partij was donderdagavond stilgelegd wegens de regen. In de halve finale treft Bertens de winnares van de kwartfinale tussen de Belgische Kirsten Flipkens en de Oekraïense Jelena Rybakina.