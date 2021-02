Doorgaan met dezelfde elf tegen Ajax ’optie’ voor PSV-trainer Roger Schmidt

Waarom zou hij ook niet? Erop of eronder kun je alleen met je spelers die samen het beste blijken te presteren. Bovendien heeft ook Ajax een Europees duel van donderdagavond in de benen. Schmidt kon tevreden constateren dat zijn ploeg gevrijwaard van blessures is gebleven, ondanks de mentale opdoffer tegen de Grieken.

Schmidt liet ook zijn spelers iets langer staan. „Of ik achteraf hetzelfde zou hebben gedaan? Natuurlijk snap ik die discussie”, zegt Schmidt. „Ik hou er niet van terug te kijken en dan te denken: had ik het maar zus of zo gedaan. Na 86 minuten schoot Donyell Malen voor ons op de paal. Alles was goed tot de 88e minuut. De wedstrijd van gisteren hebben we nodig om ons te pushen naar het niveau waar we naartoe willen.”

Titelkoers

De dreun doet geen afbreuk aan het zelfvertrouwen, aldus Schmidt. „We kunnen zeer veel zelfvertrouwen uit het duel met Olympiakos meenemen”, zegt de coach. „Iedere sporter krijgt niet alleen zijn zelfvertrouwen uit resultaat. Dat bouw je ook op wanneer je merkt hoe sterk je bent, hoe je tactisch functioneert en als je ziet dat medespelers voor je vechten.”

Schmidt wil niets weten van een gelopen titelkoers. „Als een club als Ajax zoveel mogelijkheden heeft, maar een minder team dan wij, dan zouden ze daar heel veel fouten maken”, aldus de Duitser. „Dat betekent niet dat we ze niet kunnen verslaan of kampioen kunnen worden en dat maakt voetbal zo interessant. Er is geen sport ter wereld waar een club uit de derde divisie bijvoorbeeld een club van het hoogste niveau kan verslaan, wat je ziet in bekertoernooien. Zou je zulke teams in het basketbal tegenover elkaar zetten, dan eindigt het duel met tachtig punten verschil. Daarom zitten er ook altijd zoveel toeschouwers in de stadions, omdat altijd álles mogelijk is. Zetten we zondag een topprestatie neer, dan kunnen we winnen.”

Opties

Dat moet gebeuren op de eigen manier. „Elke keer als we in onze eigen stijl speelden, waren we op ons best tegen Ajax”, zag Schmidt. „De eerste helft in het competitieduel, de tweede helft in het bekertoernooi. Dat zal zondag dus ook de benadering zijn. We hebben onderweg een aantal punten laten liggen. Soms onnodig of ongelukkig. Het verlies van die punten doet pijn. De achterstand op Ajax is daardoor wat groter, anders was het gewicht van de wedstrijd zondag nog wat zwaarder geweest. Het is nu niet zo dat we nog steeds echt een kans hebben, als we zondag verliezen. Dat weten we allemaal.”

PSV oogde een stuk meer solide met de ervaren Nick Viergever centraal achterin en Olivier Boscagli als de passer op het middenveld, bij afwezigheid van de tegen Ajax opnieuw geschorste Ibrahim Sangaré. „Olivier heeft me een nieuwe optie gegeven en Nick ook”, aldus Schmidt, die ook nog een ongetwijfeld getergde Mo Ihattaren als optie voor de basis heeft. „Nick stond er zondag tegen Vitesse direct na zes weken afwezigheid en tegen Olympiakos opnieuw. We zullen zien hoe hij deze twee dagen herstelt. Het is een optie het dan opnieuw zoals donderdag te doen.”

