Maarten Stekelenburg vindt EK mooie afsluiter: ’Bijna 39 jaar oud, rust belangrijk’

Stekelenburg kwam 63 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte zijn debuut in 2004 in de wedstrijd tegen Liechtenstein en was deze zomer de eerste doelman van Oranje tijdens het Europees kampioenschap. Zijn grootste succes was het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika, toen hij met het Nederlands elftal de finale haalde.

De keepers in de voorselectie van Van Gaal zijn Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) en Remko Pasveer (Ajax). Jasper Cillessen is niet geselecteerd. De 32-jarige keeper was tijdens de vorige termijn van Van Gaal nog zijn eerste keuze. Cillessen was door de vorige bondscoach Frank de Boer wel geselecteerd voor het EK, maar omdat hij na het coronavirus te hebben gehad niet op tijd fit was, besloot de voormalige verdediger Marco Bizot als vervanger op te roepen.

Afsluiter

„Het EK is een mooie afsluiter geweest. Na dat toernooi heb ik onder andere met mijn manager Rob Jansen gesproken over mijn toekomst bij Oranje en zijn we tot de conclusie gekomen dat dit mijn laatste toernooi was. Ik word volgende maand 39 jaar oud en voor mij is het belangrijk om tijdens de internationale weekenden mijn rust te pakken. Ik kijk terug op een prachtige tijd bij Oranje.”

Stekelenburg was bij Oranje de opvolger van Edwin van der Sar, die het doel tot en met het EK van 2008 verdedigde. Stekelenburg was, naast het WK van 2010 en het afgelopen EK, ook eerste doelman tijdens het EK van 2012. Oranje strandde toen in de groepsfase. Bij het WK van 2006 en het EK van 2008 was hij reservedoelman.