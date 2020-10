Niemand in Giro nog veilig voor corona

Wilco Kelderman bekijkt het van dag tot dag in de Giro. Ⓒ ANP/HH

De corona-sneeuwbal die in deze Giro d’Italia is beginnen te rollen, lijkt niet meer te stoppen. Niemand is nog veilig voor het virus in deze Italiaanse ronde, waarin dinsdag Jumbo-Visma en Team Sunweb werden opgeschrikt door een positieve test van een renner. En niet de minsten. Bij Jumbo-Visma heeft corona zich in Steven Kruijswijk genesteld en bij Team Sunweb is Michael Matthews besmet.