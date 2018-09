Geen groepswinst voor Nummerdor/Varenhorst

Na verlies in de eerste set kwamen de Nederlanders in de tweede set sterk en overtuigend terug. In de derde en beslissende set glipte de partij alsnog uit de handen van Nummerdor en Varenhorst.

Beide teams hadden zich na twee poulezeges al verzekerd van een plaats in de achtste finales, die vrijdag en zaterdag worden gespeeld. De loting voor het vervolg van het toernooi is later op donderdag.

