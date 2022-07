Lewis Hamilton verwijdert neuspiercing en ontloopt straf

Er was dit seizoen het nodige te doen om onder meer het dragen van juwelen door Formule 1-coureurs. Met steun van de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem besloot de eveneens nieuwe wedstrijdleiding de regels omtrent het dragen van juwelen uit veiligheidsoverwegingen strikter na te leven.

Hamilton zei dat hij zijn neuspiercing niet zomaar kon verwijderen, maar heeft dat in aanloop naar de Grand Prix in Silverstone dus toch gedaan. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een uitzondering tot en met eind juni en die periode is inmiddels dus verstreken. De Mercedes-coureur, die niet snapte dat het na al die jaren ineens een probleem was, voldoet nu aan de reglementen en hoeft niet meer te vrezen voor een sanctie.