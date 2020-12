Joe Cullen vergeet te stunten op WK darts: ’Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld’

Cullen zit aardig in zak en as, zo laat hij weten op Twitter, omdat hij na afloop geen interview wilde geven voor tv. „Ik heb mij nog nooit in mijn leven zo klote gevoeld na het verliezen van een dartspartij! Ik vind vast en zeker de komende twee weken ofzo ook weer enkele positieve punten, maar ik heb me nog nooit zo leeg zoals nu gevoeld.”

Hij vervolgt: „Credits gaan naar Michael van Gerwen, door maar te blijven doorgaan als een echte kampioen. Kan niet wachten om naar huis te gaan”, sluit hij af.

Cullen brak met negentien 180’ers het WK-record van meeste maximale scores in een best-of-seven-wedstrijd. Rockstar stond 3-1 voor in sets en speelde de wedstrijd van zijn leven tegen Van Gerwen, maar die rechtte zijn rug op het juiste moment, terwijl Cullen bezweek onder de druk in de beslissende vijfde leg van de zevende set.