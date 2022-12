LIVE Spanje en Marokko strijden in verlenging verder om kwartfinale-ticket

Ziyech, Mazraoui en Sofyan Amrabat zijn ook in de achtste finale van het WK tegen Spanje basisspeler bij Marokko. Oud-AZ’er Zakaria Aboukhlal moet wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Bondscoach Walid Regragui heeft zijn opstelling op één plek gewijzigd vergeleken met het laatste groepsduel met Canada, dat met 2-1 werd gewonnen.

Hakim Ziyech scoorde dit WK al twee keer. Ⓒ ProShots

Middenvelder Selim Amallah komt in de ploeg voor Abdelhamid Sabiri. Het meespelen van oud-Feyenoorder Amrabat was naar verluidt onzeker vanwege rugklachten, maar hij is fit genoeg gebleken. Ziyech en Mazraoui speelden samen bij Ajax en staan nu onder contract bij respectievelijk Chelsea en Bayern München.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique kiest voor Marco Asensio als spits in plaats van Álvaro Morata, die in alle drie zijn WK-wedstrijden in Qatar tot nu toe scoorde. Atlético Madrid-speler Marcos Llorente krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven César Azpilicueta en Dani Carvajal, die in de groepswedstrijden afwisselend startten. Verder houdt Enrique vast aan het FC Barcelona-middenveld met Sergio Busquets, Pedri en Gavi.

Zwitserland en Portugal

Zwitserland versloeg op de slotdag van de groepsfase Servië en werd zo tweede in de groep achter Brazilië. Portugal was in groep H de beste, ondanks een nederlaag tegen Zuid-Korea.