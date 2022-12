LIVE WK Portugal leidt comfortabel bij rust tegen Zwitsers

Fernando Santos straft Ronaldo mogelijk voor zijn gedrag in het laatste pouleduel met Zuid-Korea, toen hij zichtbaar geïrriteerd was en discussieerde toen hij in de 65e minuut naar de kant moest. Na afloop verklaarde zowel de speler als de coach dat de irritatie zich richtte op een Zuid-Koreaanse speler.

Santos wilde maandag tijdens een persconferentie nog niet zeggen of Ronaldo zou starten. „Alle spelers zijn er klaar voor, maar de opstelling geef ik pas als we in het stadion arriveren, zoals altijd.”

Cristiano Ronaldo begint dinsdagavond op de bank. Ⓒ ANP/HH

De 21-jarige Gonçalo Ramos is de vervanger van Ronaldo, die hoopvol aan het WK begon. De 37-jarige aanvaller, die na het WK mogelijk in Saudi-Arabië gaat voetballen, benutte in de eerste groepswedstrijd tegen Ghana (3-2) een strafschop. Ronaldo was daarmee de eerste speler ooit die op vijf WK’s scoorde. Tegen Uruguay (2-0 winst) en Zuid-Korea (2-1 verlies) bleven doelpunten van hem uit.

De winnaar van Portugal tegen Zwitserland neemt het in de kwartfinales op tegen Marokko, dat na strafschoppen won van Spanje. Portugal wist in 2006, na een zege op Oranje in de achtste finales (1-0), voor het laatst door te dringen tot de laatste acht landen op een WK.

Marokko stunt tegen Spanje

Eerder op de dag zorgde Marokko voor een enorme stunt door Spanje na penalty’s uit te schakelen. Het is voor het eerst dat Marokko is doorgedrongen tot de kwartfinales van een WK voetbal. Na een slijtageslag zonder doelpunten in reguliere speeltijd en verlenging (0-0) namen de Marokkanen de strafschoppen beter. De Spanjaarden misten alle penalty’s.