Statistieken: Marokko stunt, Portugal haalt uit ’zonder’ Ronaldo

Portugal maakt gehakt van Zwitsers

De Portugese bondscoach Fernando Santos stak zijn nek uit door niemand minder dan Cristiano Ronaldo te passeren voor de achtste finale van het WK tegen Zwitserland. De beslissing pakte geweldig uit. Portugal overklaste Zwitserland (6-1), bereikte voor het eerst sinds het WK 2006 de laatste acht op een wereldkampioenschap en Ronaldo’s vervanger Goncalo Ramos tekende voor een hattrick. Dat was sinds 1990, toen de Tsjech Tomas Skuhravy dat ook presteerde, niet meer voorgekomen in de knock-outfase van een WK.

Marokko stunt tegen Spanje

Eerder op de dag zorgde Marokko voor een enorme stunt door Spanje na penalty’s uit te schakelen. Het is voor het eerst dat Marokko is doorgedrongen tot de kwartfinales van een WK voetbal. Na een slijtageslag zonder doelpunten in reguliere speeltijd en verlenging (0-0) namen de Marokkanen de strafschoppen beter. De Spanjaarden misten alle penalty’s.