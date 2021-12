Voetbal

UEFA bevestigt: Vitesse overwintert in de Conference League

Het hoge woord is eruit bij de UEFA. Het niet doorgaan van het laatste groepsduel van Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais in de Conference League vanwege een covid-uitbraak bij de Londenaars is door de UEFA bestraft met een reglementaire 3-0 nederlaag voor Spurs.