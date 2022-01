Denise Kielholtz keert in mei terug in Bellator-kooi

Kielholtz is momenteel de nummer vier in de vlieggewichtdivisie. Watanabe, die tien van haar twaalf partijen won, bezet de vijfde plek.

Kielholtz, die luistert naar de bijnaam Miss Dynamite, kwam in juli 2021 voor het laatst in actie. In een gevecht tegen Juliana Velasquez liep ze op discutabele wijze vlieggewichttitel mis. Alle statistieken waren die avond in het voordeel van de Amsterdamse geweest.

„Je kunt op twee manieren omgaan met tegenslag: of je zinkt dieper of je komt er sterker uit. Ik kies voor het laatste”, stelde ze na de nederlaag tegen de Braziliaanse Velasquez. Het was voor Kielholtz pas de tweede nederlaag in acht Bellator-gevechten. De Nederlandse is al langer vebonden aan de een-na-grootste vechtsportorganisatie van de wereld. In 2016 veroverde ze de wereldtitel in de vlieggewichtdivisie van de kickbokstak van de promotie.