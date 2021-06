RKC mikt op Vitesse-assistent Joseph Oosting als ideale opvolger Fred Grim

De Brabanders hebben de beste papieren om Oosting binnen te halen. Beide partijen hebben al onderhandeld over een dienstverband en moeten nu met Vitesse in de slag over het nog ée1n jaar doorlopende contract.

Oosting werkt sinds 2017 bij Vitesse, onder andere als trainer van het onder 17-team en als interim-trainer na het ontslag van Leonid Slutsky. Dit seizoen fungeerde de Emmenaar als assistent van Vitesse-trainer Thomas Letsch.

RKC Waalwijk zoekt een nieuwe trainer, omdat hoofdtrainer Fred Grim, die de Brabanders dit seizoen zonder nacompetitie in de Eredivisie wist te houden, is weggelokt door streekgenoot Willem II.

De Graafschap nam afscheid van hoofdtrainer Mike Snoei, die met de Superboeren drie kansen om te promoveren liet liggen. In de voorlaatste speelronde van de reguliere competitie bleef De Graafschap bij Jong Ajax op 1-1 steken, op de laatste speeldag verspeelden de Achterhoekers de tweede plek door 0-0 te spelen tegen Helmond Sport, waarna het in de play-offs direct misging tegen Roda JC (2-3). Hoewel Snoei het hoogste puntengemiddelde ooit van De Graafschap-trainer haalde, besloot de clubleiding een andere weg in te slaan.