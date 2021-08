Vitesse met Bazoer en Darfalou, Anderlecht met Zirkzee en Hoedt

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Riechedly Bazoer is fit genoeg om te starten bij Vitesse. Ⓒ ANP

Vitesse treedt in de uitwedstrijd tegen Anderlecht in de play-offs voor de Conference League met twee wijzigingen in het basisteam aan. Verdediger Million Manhoef (fysieke klachten) en aanvaller Loïs Openda (geschorst) ontbreken in het Arnhemse elftal. Eli Dasa en Oussama Darfalou zijn in Brussel de vervangers.