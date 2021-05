Juventus-huurling Idrissa Touré ’mental monster’ bij Vitesse

Idrissa Toure is blij dat hij zaterdagavond eindelijk belangrijk kon zijn voor Vitesse. Ⓒ HH/ ANP

ARNHEM - Als huurling van het grote Juventus kwam Idrissa Touré dit seizoen maar mondjesmaat in actie bij Vitesse. De grote, fysiek sterke middenvelder vertolkte een bijrol, maar stapte in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle uit de schaduw. Met een kopgoal in blessuretijd bezorgde Touré de Arnhemmers de 2-1 zege, een heel belangrijke overwinning in de strijd om de vierde plaats. Door de late goal blijft Vitesse deze speelronde achtervolger Feyenoord sowieso voor.