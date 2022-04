Premium Het beste van De Telegraaf

Benzema en Danjuma laten buitenlandse media duizelen: ’De beste van Europa’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Benzema en Danjuma waren de grote mannen woensdagavond. Ⓒ ANP/HH

VILLARREAL - Het was ook woensdagavond weer een krankzinnige Champions League-avond. Arnaut Danjuma zorgde er hoogtspersoonlijk met een treffer voor dat Villarreal verrassend thuis won van Bayern München (1-0), terwijl Karim Benzema andermaal met een hattrick de show stal. Titelhouder Chelsea moest het in eigen huis ontgelden (1-3). De buitenlandse media zagen beide spitsen uitblinken. ,,Troef die laat zien waarom Villarreal zo ver is gekomen.”