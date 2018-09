Zaalvoetballers geven Engeland klop

Max Tjaden Ⓒ Hollandse Hoogte

BURTON UPON TRENT - Het Nederlands zaalvoetbalteam heeft maandag ook het tweede oefenduel in en tegen Engeland gewonnen. De ploeg van bondscoach Max Tjaden was in Burton upon Trent na de 7-0-zege van zondag ditmaal met 9-4 te sterk voor de Engelsen.