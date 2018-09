Prima dag Van Rijsselberghe

Van Rijsselberghe kwam in zijn eerste race van de dag als vierde over de meet, in heat twee en drie werd hij eerste. Door een slechte laatste race van koploper Dempsey kroop van Rijsselberghe dichter naar hem toe in het algemeen klassement. Het verschil tussen de nummers een en twee bedraagt nog maar één punt.

Lilian de Geus

Bij de vrouwen kwam Lilian de Geus als derde binnen in de eerste rondgang, gevolgd door nogmaals een derde stek. In de afsluitende race van de dag werd ze zevende. In het klassement staat De Geus op plaats vier.