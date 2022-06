Geertruida bezorgt Jong Oranje late zege na zouteloos duel in Wales

Nederland, al enkele dagen groepswinnaar en dus geplaatst voor het EK van 2023 in Roemenië en Georgië, maakte voor rust weinig aanstalten er wat van te maken. Dat kwam niet in de laatste plaats door tegenstander Wales, dat in de groep al ruimschoots uitgespeeld was. De Britten kwamen voor rust de middellijn nauwelijks over, dus de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi moest zelf het spel maken. Van grote kansen kwam het daarbij nauwelijks, al zag Brian Brobbey nog wel een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

Het tweede bedrijf was grotendeels van hetzelfde laken een pak. Oranje drong, zij het wat halfslachtig, wel aan en ook Wales zorgde er zowaar voor dat Jay Gorter een keer écht in actie moest komen. Het duel hobbelde echter voort en een winnaar verdiende de wedstrijd goedbeschouwd ook niet.

Toch trok Oranje nog aan het langste eind, doordat Geertruida enkele minuten voor tijd nog een voorzet wist binnen te koppen. Door de treffer van de Feyenoorder eindigt Jong Oranje met 26 punten als winnaar van groep E.