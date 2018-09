Slechte dag Nederlandse roeiers

Robbers kreeg pas eind juni te horen dat ze met Jorritsma als zogenoemde 'startende reserves' aan het olympisch toernooi mocht meedoen. Hoofdcoach Josy Verdonkschot was niet helemaal tevreden over de prestaties van Heleen Boers en schoof daarom alsnog Robbers naar voren. De late invalster was met Jorritsma bij voorbaat kansloos voor een plaats in de A-finale van de twee-zonder. De C-finale is echter wel erg magertjes.

Eerder op dinsdag kwamen de Nederlandse twee-zonder (Braas/Steenman) en de lichte vier-zonder (Pijs/Heijbrock/Van Gennep/Van den Ende) niet verder dan de B-finale.