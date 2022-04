Van Gerwen moet in finale Aberdeen meerdere erkennen in Clayton

Door de eindzege in Aberdeen pakte Clayton de eerste plaats in het klassement. De Engelsman staat na elf speelronden met 26 punten bovenaan in de Premier League, Van Gerwen zakte naar plaats 2 en heeft een puntje minder. Wade, van wie Van Gerwen in de halve finale met 6-3 won, staat met 20 punten op de derde plaats. De vier beste spelers na zestien speelronden gaan op de finaleavond uitmaken wie zich tot eindwinnaar kroont.

De eerste partij van Van Gerwen tegen Price ging lange tijd gelijkop. De eerste zes legs gingen met de darts mee, maar na de break in de zevende set won Van Gerwen uiteindelijk met 6-3. Tegen Wade had Van Gerwen al snel een gaatje te pakken, na vier legs had hij een 3-1 voorsprong. Die voorsprong gaf hij niet meer weg en ook Wade moest er met 6-3 aan geloven.

In de eindstrijd kwam Van Gerwen 4-2 en 5-4, maar toch bleef Clayton in de wedstrijd. Nadat Van Gerwen al een matchdart had gemist, had Clayton aan zijn eerste matchdart wél genoeg om het af te maken.