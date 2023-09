Robert Lewandowski schiet FC Barcelona naar late zege in Spanje

De Fransman Jules Koundé had Barcelona in blessuretijd van de eerste helft op voorsprong gezet. De ploeg van Frenkie de Jong leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar Osasuna maakte in de 76e minuut toch gelijk. Luis Avila scoorde voor de thuisploeg.

Bekijk hier de openingsgoal.

Barcelona ging in het laatste kwartier nog op jacht naar de zege. Lewandowski werd, na een voorzet van De Jong, neergehaald in het strafschopgebied door Alejandro Catena. De bal ging op de stip en Catena moest van het veld. De Pool schoot raak.

Daarna kwam er nog wel tien minuten blessuretijd bij. Maar daarin werd niet meer gescoord.

Bekijk hier de winnende goal van Lewandowski.

\