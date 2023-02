Red Bull-topman Helmut Marko zeer optimistisch: ’Dit is heel indrukwekkend’

Marko zag dat Max Verstappen liefst 157 rondjes reed in Bahrein en geen noemenswaardige problemen ondervond. „Alles werkte direct goed. Vooralsnog zijn we heel blij. Ik denk dat we er op dit moment beter voorstaan dan vorig jaar rond dezelfde tijd”, aldus Marko, die tegelijkertijd wel rekent op meer tegenstand van Ferrari en Mercedes.

„Dat zijn onze concurrenten. Het zal dit jaar dichter bij elkaar zitten. Ze hebben allebei nog hun problemen, maar met hun ervaring verwacht ik wel dat ze dat op gaan lossen. Het verbaast me wel dat de auto van Ferrari nog zo stuitert, dat hadden we niet verwacht. En de Mercedes oogt nog wat onrustig. Maar goed: het is pas de eerste testdag.”

Over de manier waarop Verstappen zich direct manifesteerde kon Marko ook alleen maar tevreden zijn. „Max wordt nog steeds beter. Hij is snel en verzorgt ook de banden goed. We hebben relatief weinig veranderd ten opzichte van de auto van vorig jaar. Het ziet er voor ons goed uit.”