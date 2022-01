Tallon Griekspoor niet tegen Rafael Nadal door blessure, Botic van de Zandschulp uitgeschakeld

De 25-jarige Nederlander baalt enorm van zijn noodgedwongen afzegging. „Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Helaas moet ik me afmelden met een voetblessure. Ik doe er alles aan om over tien dagen fit te zijn voor de Australian Open”, zo schrijft hij op Twitter.

Griekspoor, afgelopen jaar opgeklommen naar de 65e plaats op de wereldranglijst, stond in Melbourne voor het eerst in de kwartfinales van een ATP-toernooi. Hij breidde deze week zijn ongeslagen reeks uit naar 28 partijen. Eind vorig jaar schreef hij vijf challengertoernooien op rij op zijn naam. De laatste nederlaag van Griekspoor dateert van begin september in de tweede ronde van de US Open tegen Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.

Griekspoor zou zijn eerste duel met twintigvoudig grandslamkampioen Nadal afwerken in de Rod Laver Arena, de hoofdbaan van de Australian Open. Het ATP-toernooi van Melbourne geldt als voorbereiding op het eerste grandslam van het seizoen. De Australian Open begint op maandag 17 januari.

Van de Zandschulp laat twee matchpoints liggen

Het is Botic van de Zandschulp net niet gelukt zich ten koste van Grigor Dimitrov te plaatsen voor de halve finales van een ATP-toernooi in Melbourne. De Nederlandse tennisser liet twee matchpoints onbenut en verloor met 6-7 (5) 6-0 7-5 van de Bulgaarse nummer 3 van de plaatsingslijst.

Van de Zandschulp serveerde in de laatste set op 5-3 voor de wedstrijd en stond met 40-15 voor. Hij verloor echter vier punten op rij. Op 5-5 verloor hij na een lange game wederom zijn eigen servicegame. Na 2 uur en 45 minuten benutte Dimitrov zijn eerste wedstrijdpunt na een mislukte volley van de Nederlander.

Botic van de Zandschulp was dicht bij de zege tegen Dimitrov. Ⓒ ANP/HH

Van de Zandschulp had voor de tweede keer de halve finales kunnen halen van een ATP-toernooi. Vorig jaar lukte hem dat in Sint-Petersburg.

Koolhof en Rojer treffen elkaar in halve finale dubbelspel

Op het eerste ATP-toernooi in Melbourne staat er gegarandeerd een Nederlandse tennisser in de finale van het dubbelspel. Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer nemen het bij de laatste vier tegen elkaar op.

Koolhof (32) hoefde samen met de Brit Neal Skupski niet in actie te komen in de kwartfinales. Hij kreeg een walk-over van de Duitser Andreas Mies en de Monegask Romain Arneodo. Rojer (40) was met zijn nieuwe partner Marcelo Arévalo uit El Salvador met 6-1 6-3 te sterk voor Hans Hach Verdugo uit Mexico en de Italiaan Stefano Travaglia. Het duo Koolhof/Skupski is als eerste geplaatst, Rojer/Arévalo is de nummer 3 van de plaatsingslijst.

Koolhof en Rojer, respectievelijk de nummers 21 en 38 van de wereld in het dubbelspel, vormden vorig seizoen een koppel. Na tegenvallende resultaten besloten ze de samenwerking eind vorig jaar te beëindigen.

Barty naar laatste vier in Adelaide

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft op het WTA-toernooi van Adelaide de laatste vier bereikt. De 25-jarige Barty versloeg in de kwartfinales de Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets: 6-3 6-4. De Australische was in Adelaide na een 'bye' in de eerste ronde haar seizoen gestart met een zege op een andere Amerikaanse, het 17-jarige talent Cori Gauff.

Barty serveerde bijzonder sterk. Ze sloeg zeventien aces en won op haar eerste service bijna alle punten. Kenin kreeg in ruim een uur tijd geen enkele breakkans. De Amerikaanse, in 2020 winnares van de Australian Open en finaliste op Roland Garros, moest zelf in beide sets een keer haar service inleveren.

Barty gaat het in de halve finales opnemen tegen de winnares van de partij tussen twee grandslamkampioenen, Victoria Azarenka uit Belarus en de Poolse Iga Swiatek.

In Melbourne haalde Simona Halep de halve finales. De Roemeense, als tweede geplaatst, had wel ruim 2,5 uur nodig om Viktorija Golubic te verslaan: 6-2 5-7 6-4. De Zwitserse won een ronde eerder van de Nederlandse qualifier Lesley Pattinama-Kerkhove.