Tallon Griekspoor zegt met voetblessure af voor partij tegen Rafael Nadal

Tennis

Richard Krajicek vermoedt misverstanden in zaak rond Novak Djokovic

Richard Krajicek denkt dat er sprake is geweest van een misverstand tussen Novak Djokovic, de organisatie van de Australian Open en de Australische overheid. Djokovic verblijft momenteel in een hotel in Melbourne, in afwachting van toestemming om het land in te mogen.