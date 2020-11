’Schaatsbubbel’ in Thialf met twee wereldbekers na EK allround en sprint

Eerder wilde de ISU nog niet aan het plan van de schaatsbond KNSB en House of Sports om dit najaar in Thialf een aantal weekeinden achter elkaar wereldbekerwedstrijden te houden in een bubbelconcept, waarin schaatsers, begeleiders en officials uit de internationale schaatswereld in een veilige en beschermde omgeving hun sport kunnen beoefenen. De bond vond toen de situatie rond het coronavirus nog te onvoorspelbaar.

Nu acht de mondiale bond het plan haalbaar voor januari 2021. De ISU heeft gezien dat de NK afstanden van afgelopen week goed zijn verlopen en dat Thialf in staat is een veilige bubbel te creëren. „Wij hebben laten zien dat we een groot toernooi op professionele en veilige wijze kunnen organiseren en zijn uiteraard heel blij dat we dit nu ook met deze drie internationale wedstrijden mogen doen”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. „Het betekent weer drie weekends topschaatsen op tv, wat zowel voor de sport als het publiek goed nieuws is.”

De twee wereldbekerwedstrijden zijn gepland in de weekenden van 22, 23 en 24 januari en 29, 30 en 31 januari. De ISU heeft ook besloten het EK shorttrack in het Poolse Gdansk een week later te houden, van 22 tot en met 24 januari.