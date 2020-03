Manchester United komt seizoenkaarthouders tegemoet

De club uit de Premier League wil niet dat de fans financiële nadelen ondervinden van de gevolgen van de coronacrisis, die ook het internationale voetbal momenteel treft. Zelfs als er nog gespeeld wordt in Engeland, zou dat zonder publiek kunnen zijn.

De supporters kunnen er ook voor kiezen korting te krijgen op een kaart voor het volgende seizoen.

Wel voegde Manchester United aan de mededeling toe dat het nog steeds hoop heeft dat het seizoen kan worden afgemaakt, in Premier League, FA Cup en de Europa Cups. „Maar het belangrijkste is dat we nu allemaal doen wat we kunnen om het virus te stoppen.”