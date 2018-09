Domper voor volleybalsters

Balkestein-Grothues kwam - nadat ze voor Nederland een punt noteerde - verkeerd op de grond terecht. Voorafgaand aan de wedstrijd met de Verenigde Staten had de aanvoerster al last van haar knie.

Het noodlot sloeg in de vierde set bij een achterstand van 8-11 toe. Balkestein-Grothues schreeuwde het uit van de pijn en werd door twee mensen van het Oranje-team van het veld gedragen. Zittend op een stoel sloeg ze haar handen voor het gezicht.

De ploeg van bondscoach Giovanni Guidetti leidde op het moment van de ongelukkige gebeurtenis nog wel met 2-1 in sets. Deze klap kwam bij Oranje echter hard aan. De laatste twee sets en dus de wedstrijd (2-3) gingen uiteindelijk verloren.

Na afloop bleek dat Balkestein-Grothues een kuitblessure had opgelopen. Guidetti was niet positief gestemd over het herstel. "Ik denk dat de wedstrijd tegen Italië (woensdag, red) te vroeg komt voor Maret. Dat weet ik voor 90 procent zeker. Over het verdere vervolg durf ik het nog niet te hebben. Daarvoor heb ik nog te weinig informatie."

Bekijk hier de uitslagen binnen alle sporten op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.