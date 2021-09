Premium Het beste van De Telegraaf

Titelverdediger Oranje naar WK-zilver Olympische status must voor populaire mixed relay

Koen Bouwman, Riejanne Markus, Bauke Mollema, Ellen van Dijk, Jos van Emden en Annemiek van Vleuten (v.l.n.r.) staan met hun zilveren plak in de picture. Ⓒ ANP/HH

BRUGGE - Er heerst hier en daar nog altijd wat scepsis over de mixed relay, dat tijdens de WK voor de tweede maal op het programma stond. Nederland kwam dicht bij titelprolongatie, maar moest Duitsland met dertien tellen verschil voorrang verlenen. In Brugge werd duidelijk dat de meeste deelnemers enthousiast zijn, maar dat de olympische status nodig is om deze estafette - waarop de vrouwen hun mannelijke collega’s aflossen - een upgrade te geven.