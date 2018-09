Nieuwe wereld gaat open voor Janssen

Tegen PSV-aanvoerder Luuk de Jong hield Janssen zich goed staande, al baalde hij na afloop logischerwijs van de 2-1 nederlaag, die geen recht deed aan de goede prestatie van FC Utrecht.

„Het is vorig jaar uit nood geboren in de finale van de play-offs, toen achterin iedereen wegviel. Op de eerste training na de vakantie was direct duidelijk dat onze trainer me weer op deze positie wilde zien”, aldus Janssen. „De voorbereiding is ideaal om je op zo’n nieuwe positie te richten. Het bevalt me goed. Wat mij betreft gaan we zo door.”

Schenk

Na het vertrek van Timo Letschert is Janssen voor trainer Erik ten Hag een belangrijke kandidaat om de vacature blijvend in te vullen, al kijkt FC Utrecht ook naar externe versterkingen. Zo heeft de club zich gemeld bij Go Ahead Eagles voor Xandro Schenk. „De club heeft niet het budget om nog heel veel spelers toe te voegen. Als ik deze positie goed invul, denk ik dat ik daarvoor een goede optie ben en dat ik nog een paar jaartjes mee kan”, aldus Janssen.

Niet meedogenloos

En zo is er op zijn dertigste een nieuwe wereld opengegaan voor Janssen. „Verdedigen is een vak. Om je heen merk je wel wat twijfels of ik wel meedogenloos genoeg ben. Maar er zijn zoveel voorbeelden van verdedigers die niet meedogenloos zijn en het positioneel oplossen. Daar heb ik de afgelopen periode grote stappen in gemaakt. Ik heb op het middenveld wel laten zien over duelkracht te beschikken en ik heb ook de lengte om kopduels te winnen.”

