Ledecky pakt eerste goud

De Amerikanen rekenen erop dat Ledecky hun belangrijkste gouddelver in Rio de Janeiro wordt. Vier jaar geleden veroverde ze in Londen als vijftienjarig meisje al de olympische titel op de 800 vrij. Ledecky komt in Rio individueel ook nog in actie op de 200 en 800 meter, twee afstanden waarop ze de wereldkampioene is. De Amerikaanse tiener volgt Camille Muffat op als olympisch kampioene op de 400 vrij. De Française overleed vorig jaar bij een helikoptercrash in Argentinië.

Sharon van Rouwendaal, vorig jaar nog tweede op de WK achter Ledecky, bleef steken in de series.

Programma Olympische Spelen

Bekijk hier het volledige programma van vandaag op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Uitslagen Olympische Spelen

Bekijk hier de uitslagen binnen alle sporten op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.